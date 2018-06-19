【貿易開戰】大摩：中美貿易戰擴大風險升，中港股市估值下調繼續

《經濟通通訊社１９日專訊》美國上周五（１５日）宣布對華３４０億美元貨品加徵進口關

稅，摩根士丹利發表研究報告指，美國此舉增加中美貿易談判的賭注，但仍認為貿易磨擦降級會

是最終殘局，只是過程會被拖慢。不過貿易戰擴大風險增加，對全球經濟增長影響加大。

大摩表示，今次宣布的措施對全球經濟增長的影響約為５個基點內，直接影響可以控制，但

對全球貿易相互關聯性的影響或會通過供應鏈渠道放大。

該行提到，按現時已宣布的措施來看，預計對美國今明兩年經濟增長的影響約為０﹒１個百

分點；而對中國而言，在出口拖累０﹒８個百分點下，經濟增長影響亦約為０﹒１個百分點，但

每對１０００億美元商品加徵關稅，對中國的影響將會增加至０﹒４個百分點。

大摩指，現時其對ＭＳＣＩ中國指數及恆指的目標分別為９３及３０３５０點，但中美間貿

易保護主義措施升級提高下行風險。該主題的不確定性或會進一步壓低中港股市的預期市盈率倍

數，而隨貿易緊張局勢升溫，且南向通資金流已到頂，今年初已開始的估值下調將繼續。（ｄｌ

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