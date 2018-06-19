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即市新聞

19/06/2018 08:45

《牛熊志選－陳其志》表現相對優於大市，留意騰訊牛６１１１４

　　《牛熊志選》大市過去一周進一步回落，逐步下試區間底約３００００點附近，橫行區間上
落市格局未變，策略上仍以區間底部署反彈為主。恆指牛熊證資金流，截至上周四（１４日）的
過去五個交易日，恆指牛證合共錄得約２﹒２８億港元資金淨流入，而熊證則錄得約１﹒３２億
元資金淨流出套現，反映資金傾向逆勢部署反彈。
　　街貨分布方面，截至上周四，牛證街貨較為分散，收回價２９５００點至３０３００點之間
相當約４３００張期指合約；而熊證街貨則集中於收回價３１０００點至３１７００點之間，累
計相當約３０３０張期指合約。
　　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌。恆生指數３個月場外期權
的引伸波幅下跌０﹒６個波幅點，至１５﹒０％，國企指數的三個月場外期權的引伸波幅下跌
０﹒８個波幅點至１６﹒９％。至於三個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅下跌０﹒２個波幅點至１３﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌１﹒６個波幅點至
１８﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅下跌２﹒１個波幅點至２３﹒５％；中移動
（００９４１）的引伸波幅下跌０﹒７個波幅點至１５％；平保（０２３１８）的引伸波幅下跌
０﹒８個波幅點至１８﹒６％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌０﹒９個波幅點至
１８﹒６％；建行（００９３９）的引伸波幅下跌０﹒９個波幅點至１７﹒７％；工行
（０１３９８）的引伸波幅下跌１﹒６個波幅點至１６﹒７％；中石油（００８５７）的引伸波
幅下跌２﹒１個波幅點至２６％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌１﹒９個波幅點至
２６﹒１％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅持平於１９﹒３％。
　　個股方面，騰訊仍然為較多資金流入部署的個股，相關認購證及牛證分別錄得約５９１０萬
元及１２９０萬元資金淨流入；認沽證及熊證則見意見分歧，分別錄得５１０萬元資金淨流出及
３６０萬元資金淨流入。近日較多資金趁正股調整時部署反彈，他們選擇的條款行使價約４４０
元附近，普遍為中期價外條款，實際槓桿約１３倍左右，屬於進取選擇，只適合日內部署的投資
策略，若打算持有一至兩個星期，應考慮年期較長、行使價約４１０元至４２０元附近的較貼價
條款。至於，牛證方面，資金主要買賣收回價３８０元至４００元之間的較貼價條款，收回距離
約２％至６％，槓桿介乎１２倍至２６倍。
　　技術上，騰訊股價上周自４２０元附近反覆回落，短線料考驗廿天線約４１０元附近的承接
力，表現相對大市偏穩，後市續可看高一線。如看好騰訊，可留意牛證６１１１４，收回價
３７８元，今年９月中到期，槓桿約１０倍，也可留意認購證２９８１５，行使價４３０﹒８８
元，今年９月尾到期，實際槓桿約１０倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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