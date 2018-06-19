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即市新聞

19/06/2018 08:50

《盤前攻略》中美貿易戰惡化港股現尋底格局，失守三萬點機會大

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中美貿易戰升溫影響投資者入市情緒，道指連挫五日失二萬五
關，昨（１８日）收跌１０３點或０﹒４１％，報２４９８７點；標指收跌５點或０﹒２％，報
２７７３點；納指升不足１點，報７７４７點。歐洲股市全線向下，英法德三大指數跌幅介乎２
點至
１７６點。

＊美匯指數觸９５關後回落，油組增產遜預期油價反彈＊

　　恆指夜期收報３００６５點，下挫１９３點，低水２４４點。港股ＡＤＲ比例指數下跌
１５５點或０﹒５％，報３０１５４點。預託證券造價方面，匯控跌０﹒２５％，折合港元報
７６﹒１６元。工行挫１﹒４８％，折合港元報６﹒２４元。建行跌１﹒４％，折合港元報
７﹒６８元。中行跌１﹒２１％，折合港元報４﹒０５元。騰訊走低１﹒１９％，折合港元報
４０５﹒１３元。中石油挫１﹒５１％，折合港元報５﹒９５元。
　　美匯指數昨日觸及９５關後回落，收跌０﹒０３％，報９４﹒７５６。市場下調對油組增產
幅度的預期，加上貿易戰影響下資金湧入原油期貨避險，布蘭特８月期油收升２﹒６％，報
７５﹒３４美元。紐約７月期油升１﹒２％，收報６５﹒８５美元。

＊特朗普擬推二千億美元關稅清單，Ａ股恐失守三千關＊

　　繼特朗普宣布對５００億美元中國貨品加徵關稅，中國隨即宣布對美國反擊，將向美國進口
商品徵收關稅。不過，美國商務部其後又宣布，該５００億美元徵稅計劃將會作廢，有消息指，
美國將會公布第二份，涉及約１０００億美元的關稅清單。特朗普更警告，要求貿易代表將清單
加碼至２０００億美元，市場預期中方會展開更強烈回應，兩國貿易角力下，Ａ股端午假期後復
市恐會失守三千關，港股亦同時有下試三萬關的壓力。
　　除貿易戰外，聯儲局加息步伐加快下，港息上升壓力亦愈來愈大，而美元強勢亦令人民幣及
港元走低，眾多利淡因素發酵下，港股出現尋底格局，支持暫由三萬點下移至四月初低位
２９５１８點，３０５００點見阻力。（ｔｔ）

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