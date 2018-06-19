《套期保值－蕭猷華》特朗普擬再向華二千億美元貨徵稅，油價受壓

《套期保值》油價昨天（１８日）下跌，紐約期油升７９美仙，收報６５﹒８５美元；布蘭

特期油升１﹒５９美元，收報７５﹒３４。紐約期油由上周四（１４日）的每桶６７美元跌至昨

天的６４美元以下，三個交易日跌超過５％。中美貿易戰升級，特朗普上周公布７月６日起將對

中國入口總值５００億美元貨品徵收關稅，中國隨即表示將對石油在內的產品和其他大宗商品徵

收關稅。



中國對美國石油出口加徵關稅將嚴重打擊美國石油行業，因為近期美國向中國出口原油一直

增加，由２０１７年初的每月的１億美元增至最近每月１０億美元；換句說話，中美貿易戰將會

令到美國石油行業每年損失超過１００億美元。中國作為全球最大原油入口國，可以轉向沙特、

俄羅斯或伊朗入口原油，當然中美貿易戰會不會緩和仍然不明朗，但油價已經受到此消息而下跌

。今早特朗普威脅再向中國２０００億美元貨品徵收關稅，油價受壓。



ＯＰＥＣ和俄羅斯將在本月２２日在維也納開會，市場預期沙特和俄羅斯會牽頭增產，由於

美國頁岩油產能以達至樽頸位、美國原油庫存下降、需求上升、加上受到中國報復對美國原油出

口徵收關稅，故此油組是有需要去增加產量去彌補中國的入口需要。

不過，筆者認為就算油組和沙特增產，增產幅度亦不會太大，以免對油價造成嚴重衝擊。

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

