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即市新聞

19/06/2018 10:35

《套期保值－蕭猷華》特朗普擬再向華二千億美元貨徵稅，油價受壓

　　《套期保值》油價昨天（１８日）下跌，紐約期油升７９美仙，收報６５﹒８５美元；布蘭
特期油升１﹒５９美元，收報７５﹒３４。紐約期油由上周四（１４日）的每桶６７美元跌至昨
天的６４美元以下，三個交易日跌超過５％。中美貿易戰升級，特朗普上周公布７月６日起將對
中國入口總值５００億美元貨品徵收關稅，中國隨即表示將對石油在內的產品和其他大宗商品徵
收關稅。

　　中國對美國石油出口加徵關稅將嚴重打擊美國石油行業，因為近期美國向中國出口原油一直
增加，由２０１７年初的每月的１億美元增至最近每月１０億美元；換句說話，中美貿易戰將會
令到美國石油行業每年損失超過１００億美元。中國作為全球最大原油入口國，可以轉向沙特、
俄羅斯或伊朗入口原油，當然中美貿易戰會不會緩和仍然不明朗，但油價已經受到此消息而下跌
。今早特朗普威脅再向中國２０００億美元貨品徵收關稅，油價受壓。

　　ＯＰＥＣ和俄羅斯將在本月２２日在維也納開會，市場預期沙特和俄羅斯會牽頭增產，由於
美國頁岩油產能以達至樽頸位、美國原油庫存下降、需求上升、加上受到中國報復對美國原油出
口徵收關稅，故此油組是有需要去增加產量去彌補中國的入口需要。
　　不過，筆者認為就算油組和沙特增產，增產幅度亦不會太大，以免對油價造成嚴重衝擊。
《興業金融期貨投資服務部董事　蕭猷華》

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