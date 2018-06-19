《經濟通通訊社１９日專訊》致豐工業電子（０１７１０）發盈警，預期截至２０１８年６
月３０日止六個月溢利減少３０％至５０％，主要是由於原材料短缺而導致原材料成本大幅增加
及直接工資增加使得毛利受壓。
該公司將於８月公布業績。（ｋｚ）
19/06/2018 09:03
【企業盈警】致豐（１７１０）首六個月溢利減三至五成，毛利受壓
《經濟通通訊社１９日專訊》致豐工業電子（０１７１０）發盈警，預期截至２０１８年６
月３０日止六個月溢利減少３０％至５０％，主要是由於原材料短缺而導致原材料成本大幅增加
及直接工資增加使得毛利受壓。
該公司將於８月公布業績。（ｋｚ）
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