【企業盈警】榮豐聯合：年度虧損減逾八成，收入增加且無減值虧損

《經濟通通訊社１９日專訊》榮豐聯合控股（０３６８３）發盈警，預期截至２０１８年３

月３１日止年度之虧損將較去年同期之虧損大幅減少逾８０％。主要歸因於：乾散貨船運運費明

顯回升，令收入轉虧為盈；及整體二手船價於２０１８年出現回升，集團不需計提船舶之任何減

值虧損。

集團預期全年業績將於６月底前刊發。（ｋｚ）

