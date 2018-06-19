《經濟通通訊社１９日專訊》榮豐聯合控股（０３６８３）發盈警，預期截至２０１８年３
月３１日止年度之虧損將較去年同期之虧損大幅減少逾８０％。主要歸因於：乾散貨船運運費明
顯回升，令收入轉虧為盈；及整體二手船價於２０１８年出現回升，集團不需計提船舶之任何減
值虧損。
集團預期全年業績將於６月底前刊發。（ｋｚ）
19/06/2018 09:05
【企業盈警】榮豐聯合：年度虧損減逾八成，收入增加且無減值虧損
《經濟通通訊社１９日專訊》榮豐聯合控股（０３６８３）發盈警，預期截至２０１８年３
月３１日止年度之虧損將較去年同期之虧損大幅減少逾８０％。主要歸因於：乾散貨船運運費明
顯回升，令收入轉虧為盈；及整體二手船價於２０１８年出現回升，集團不需計提船舶之任何減
值虧損。
集團預期全年業績將於６月底前刊發。（ｋｚ）
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