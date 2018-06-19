《經濟通通訊社１９日專訊》漢華專業服務（０８１９３）發盈警，預期截至２０１８年３
月３１日止年度將會錄得虧損大幅上升，主要因為出售按公允價值計入損益的金融資產之重大虧
損及按公允價值計入損益的金融資產之公允價值虧損，合共約９２５０萬元所致。
集團預期全年業績將於６月２５日刊發。（ｋｚ）
19/06/2018 09:30
【企業盈警】漢華專業服務（０８１９３）料年度虧損大幅上升
《經濟通通訊社１９日專訊》漢華專業服務（０８１９３）發盈警，預期截至２０１８年３
月３１日止年度將會錄得虧損大幅上升，主要因為出售按公允價值計入損益的金融資產之重大虧
損及按公允價值計入損益的金融資產之公允價值虧損，合共約９２５０萬元所致。
集團預期全年業績將於６月２５日刊發。（ｋｚ）
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