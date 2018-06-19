中美貿易戰惡化，港股失守三萬關半日挫６５９點收２９６５０

《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普威脅對額外２０００億美元中國商品徵一成關

稅，中美貿易戰突轉惡化影響，道指五連跌。港股在端午節假期後今日復市，跟隨裂口低開

３１０點或１﹒０２％，報２９９９９點，失守三萬關。重磅股偏軟，騰訊（００７００）四連

跌後，今日半日再軟２﹒２４％，報４００﹒８０元，曾觸４００元關。內險內銀亦受壓，國壽

（０２６２８）、平保（０２３１８）、建行（００９３９）及中行（０３９８８）亦跌

２﹒４４％至３﹒０３％。

中美貿易戰升級，萬洲（００２８８）、中興（００７６３）再次成戰靶，港股出現恐慌性

拋售，最多曾蒸發６７０點，低見２９６３９點，創逾兩個月低位。半日收市仍大跌６５９點或

２﹒１８％，報２９６５０點；國指跌３１３點或２﹒６４％，報１１５５６點。半日主板成交

６７７﹒６４億元。

另一方面，除了受累中美貿易戰影響外，小米亦推遲發行ＣＤＲ，滬指沽壓急增，半日跌

８９點或２﹒９７％，報２９３２點失守三千點。



＊貿易戰加劇萬洲藍籌包尾，手機股受沽壓中興成戰靶＊



美國警告將會制訂２０００億元美元中國商品加徵１０％關稅的清單，導致相關股份受累急

插。萬洲跌６﹒９６％，報６﹒５５元，盤中低見６﹒５２元約一年新低，為半日最差藍籌股。

手機設備股捱沽，瑞聲（０２０１８）跌３﹒９１％，報１１５﹒６元，舜宇（０２３８２）跌

５﹒７３％，報１５４﹒６元，為半日跌幅第二藍籌股。高偉電子（０１４１５）跌

１０﹒４７％，報１﹒７１元，連跌六日兼六連陰。

另外，中興通訊上周三（１３日）復牌後持續向下，加上美國參議院通過恢復禁止向中興銷

售美國配件的禁令，半日再急瀉２４﹒８１％，報９﹒８５元，盤中低見９﹒７８元，創兩年新

低。主要收入來自的中興的摩比發展（００９４７），跌１３﹒１３％，報０﹒８６元，暫六連

陰，以現價計，累挫２４﹒５６％。



＊民航局政策調整首都機場重傷，太Ａ成唯一上漲藍籌＊



國務院取消民航發展基金，用於三家上市機場返還作企業收入處理政策的影響，首都機場

（００６９４）預料是次調整，令今年收入減少不超過１﹒２億元人幣，並遭大和削目標三成，

半日急插２７﹒２１％，報８﹒５６元，盤中低見８﹒４４元，見逾１年新低。

太古Ａ（０００１９）聯合太古地產（０１９７２）宣布，太地出售太古城中心第三及第四

座，太Ａ曾高見８６﹒８５元，創近兩年新高，收市仍逆市微升０﹒４２％報８３﹒６０元，太

地則下跌４﹒９２％，報３０﹒９元。（ｋｚ）

