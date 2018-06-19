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即市新聞

19/06/2018 09:21

中美貿易戰升溫，港股挫３１０點失三萬關，報２９９９９點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》有消息指，美國將會公布第二份，涉及約１０００億美元的關
稅清單。特朗普更警告，要求貿易代表將清單加碼至２０００億美元。中美貿易戰升溫影響投資
者入市情緒，道指連挫五日失二萬五關，昨（１８日）收跌１０３點或０﹒４１％，報
２４９８７點；標指收跌５點或０﹒２％，報２７７３點；納指升不足１點，報７７４７點。
　　恆指夜期收報３００６５點，下挫１９３點，低水２４４點。港股ＡＤＲ比例指數下跌
１５５點或０﹒５％，報３０１５４點。
　　港股低開３１０點失守三萬關報２９９９９點。國指跌１５４點報１１７１５點。
　　太古（０００１９）旗下太古地產（０１９７２）出售太古城中心第三及第四座，太Ａ現價
上升４﹒３２％，報８６﹒８５元，為升幅最大藍籌。太古地產開報３１﹒５５元跌
２﹒９２％。
　　
　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７５﹒０５元　　　下跌１﹒７０％
　　港交所　（００３８８）　　２５２﹒００元　　　下跌１﹒３３％
　　騰訊控股（００７００）　　４１０﹒００元　　　無升跌
　　建設銀行（００９３９）　　　　７﹒５３元　　　下跌３﹒３４％
　　中國移動（００９４１）　　　７０﹒００元　　　下跌０﹒３６％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６９﹒９０元　　　上升０﹒４３％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　６﹒２４元　　　下跌１﹒４２％
　　中國平安（０２３１８）　　　７８﹒２５元　　　下跌１﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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