中美貿易戰升溫，港股挫３１０點失三萬關，報２９９９９點

《經濟通通訊社１９日專訊》有消息指，美國將會公布第二份，涉及約１０００億美元的關

稅清單。特朗普更警告，要求貿易代表將清單加碼至２０００億美元。中美貿易戰升溫影響投資

者入市情緒，道指連挫五日失二萬五關，昨（１８日）收跌１０３點或０﹒４１％，報

２４９８７點；標指收跌５點或０﹒２％，報２７７３點；納指升不足１點，報７７４７點。

恆指夜期收報３００６５點，下挫１９３點，低水２４４點。港股ＡＤＲ比例指數下跌

１５５點或０﹒５％，報３０１５４點。

港股低開３１０點失守三萬關報２９９９９點。國指跌１５４點報１１７１５點。

太古（０００１９）旗下太古地產（０１９７２）出售太古城中心第三及第四座，太Ａ現價

上升４﹒３２％，報８６﹒８５元，為升幅最大藍籌。太古地產開報３１﹒５５元跌

２﹒９２％。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７５﹒０５元 下跌１﹒７０％

港交所 （００３８８） ２５２﹒００元 下跌１﹒３３％

騰訊控股（００７００） ４１０﹒００元 無升跌

建設銀行（００９３９） ７﹒５３元 下跌３﹒３４％

中國移動（００９４１） ７０﹒００元 下跌０﹒３６％

友邦保險（０１２９９） ６９﹒９０元 上升０﹒４３％

工商銀行（０１３９８） ６﹒２４元 下跌１﹒４２％

中國平安（０２３１８） ７８﹒２５元 下跌１﹒２６％

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