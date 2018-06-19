《盤後部署》中美貿易戰駁火，港股２５０天線不能失

《經濟通通訊社１９日專訊》受中美貿易戰影響，港股今日一度大插近一千點。美國總統特

朗普警告，若中國再度增加關稅，美國將對其他２０００億美元中國商品加徵１０％關稅，又已

要求美國貿易代表確認該２０００億美元中國商品名單。中美貿易戰升溫影響投資者入市情緒，

道指連挫五日失二萬五關，港股亦低開３１０點失守三萬關，其後藍籌股全線下跌，港股跌幅一

度擴大至９７７點低見２９３３２點見逾四個月低，最後收市仍跌８４１點或２﹒７８％，報

２９４６８點，主板成交按日增加３５％，錄１５２９﹒８４億元。

國指跌３７７點或３﹒１８％，報１１４９２點，而滬指亦滑落１１４點或３﹒７８％，報

２９０７點，最低曾見２８７１點，為２年以來新低。



＊投資者憂慮中國經濟受打擊，Ａ股大跌＊



中美貿易戰角力未完結，美國國務卿蓬佩奧批評中國的貿易行為是最基本的掠奪經濟學，更

斥北京指關於中國開放經濟的聲明是一個笑話。他表示中國對美知識產權的竊取的程度達到新高

，同時中國過剩的鋼鋁產量湧入市場，壓低全球價格，令美國企業無力招架。

針對２０００億美元的中國商品名單，中國商務部回應指，美國的反應是極限施壓和訛詐的

做法，背離中美雙方多次磋商共識，又指中方將採取數量型和質量型相結合的反制措施。

惟有數據顯示，中國短期可能湊不出那麼多的美國進口商品可以報復。雙方於貿易問題上角

力，定必損害雙方國家經濟，對中國損害尤大，因此人民幣匯價下跌，十年期中國國債價格亦上

揚，反映投資者對中國經濟的擔憂。Ａ股今日大跌之下，預計中港兩市後市難有起色。



＊大和料貿易戰中國傷勢更大，匯市為下個戰場＊



大和發表研究報告指，中美貿易戰即使在美國中期選舉後仍會延續，中國經濟增長將受影響

，因為中國來自美國的入口商品只有１５５０億美元，中國反擊對美國造成的傷害，不夠中國所

承受的多。美國經濟規模亦較中國大１﹒５倍，在雙方以牙還牙的角力下，中國所受的負面影響

必然較美國多。該行預計下個戰場將會在匯率方面。

技術上，港股逼近２５０天線（約２９２５１點）水平，加上近日美元由於美國加息轉強，

新興貨幣幣值下跌。另一方面，臨近半年結內地銀根趨緊，不利內地股市，預計本港市場投資氣

氛亦會受影響，故港股短線以三萬點為阻力，下方以２５０天線作支持，該位置不宜失守，如果

該位置再失守，港股則恐怕會轉入熊市。（ｆｆ）

