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19/06/2018 08:19

【貿易開戰】傳Ｔｅｓｌａ因貿易戰暫停接受中國新訂單

　　《經濟通通訊社　日專訊》據外電引述券商ＪＬ　Ｗａｒｒｅｎ　Ｃａｐｉｔａｌ報告，
Ｔｅｓｌａ（特斯拉）在周末已停止接受中國買家訂制Ｍｏｄｅｌ　Ｓ及Ｍｏｄｅｌ　Ｘ的新訂
單，因中國政府之前宣布的報復性措施包括對進口美國純電動汽車加徵額外關稅。
　　據悉，目前Ｔｅｓｌａ中國僅銷售已經在岸的預制Ｍｏｄｅｌ　Ｓ及Ｍｏｄｅｌ　Ｘ，估計
約有３２５２輛。
　　ＪＬ　Ｗａｒｒｅｎ表示，考慮關稅報復措施以及降低汽車關稅的兩方面影響，估計
Ｍｏｄｅｌ　Ｓ及Ｍｏｄｅｌ　Ｘ的售價將上漲１﹒２至１﹒５萬美元。（ｍｎ）

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