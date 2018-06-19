【朝鮮局勢】據報金正恩最早可能於今日訪問北京拜會習近平

《經濟通通訊社１９日專訊》據外電引述消息人士報道，北韓領導人金正恩最早可能於今日

訪問北京，向中國國家主席習近平介紹最近與美國總統特朗普舉行的峰會。

據悉金正恩將與習近平討論朝鮮半島談判策略，這將是金正恩三個月內第三次訪問中國。

（ｍｎ）

