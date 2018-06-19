【貿易開戰】美批中國貿易政策具掠奪性，自稱開放經濟更是個笑話

《經濟通通訊社１９日專訊》美國國務卿蓬佩奧批評中國的貿易行為是最基本的掠奪經濟學

，更斥北京指關於中國開放經濟的聲明是一個笑話。

他表示，中國對美知識產權的竊取的程度達到新高，同時中國過剩的鋼鋁產量湧入市場，壓

低全球價格，令美國企業無力招架，認為這是最基本的掠奪經濟學，而許多國家亦已經意識到這

一點。

蓬佩奧續指，過去數周中國領導人一直在宣稱開放及全球化，但這是一個大笑話，批評中國

就是那一種實行最具掠奪性經濟、完全不顧全球其他人利益的的政府。（ｍｎ）

