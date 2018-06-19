《經濟通通訊社１９日專訊》美國國防部稱，已經與南韓達成協議，取消原定於今年夏季稍
後時間舉行的美韓大型聯合軍演，以兌現美國總統特朗普在美朝談判期間所作出的承諾。
美國國防部首席發言人Ｄａｎａ Ｗｈｉｔｅ在一份聲明中稱，根據特朗普的承諾，美國軍
方已與南韓盟友暫停８月份軍演的所有計劃，但目前還未就後續軍演做出任何決定。（ｍｎ）
19/06/2018 10:16
【朝鮮局勢】美國及南韓決定取消８月大型聯合軍演
《經濟通通訊社１９日專訊》美國國防部稱，已經與南韓達成協議，取消原定於今年夏季稍
後時間舉行的美韓大型聯合軍演，以兌現美國總統特朗普在美朝談判期間所作出的承諾。
美國國防部首席發言人Ｄａｎａ Ｗｈｉｔｅ在一份聲明中稱，根據特朗普的承諾，美國軍
方已與南韓盟友暫停８月份軍演的所有計劃，但目前還未就後續軍演做出任何決定。（ｍｎ）
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