【貿易開戰】據報特朗普承諾不向中國組裝ｉＰｈｏｎｅ加徵關稅

《經濟通通訊社１９日專訊》據外電報道，美國總統特朗普向蘋果行政總裁庫克表明，美國

政府不會對在中國組裝的ｉＰｈｏｎｅ徵收關稅。

據悉，庫克上個月前往白宮，警告特朗普的貿易政策對蘋果可能產生不利影響。

上周特朗普公布向中國商名加徵關稅的修訂名單中，包括數類晶片，引起市場擔心關稅可能

會影響美國科技行業。（ｍｎ）

