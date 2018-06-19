《經濟通通訊社１９日專訊》據外電報道，美國總統特朗普向蘋果行政總裁庫克表明，美國
政府不會對在中國組裝的ｉＰｈｏｎｅ徵收關稅。
據悉，庫克上個月前往白宮，警告特朗普的貿易政策對蘋果可能產生不利影響。
上周特朗普公布向中國商名加徵關稅的修訂名單中，包括數類晶片，引起市場擔心關稅可能
會影響美國科技行業。（ｍｎ）
19/06/2018 10:47
【貿易開戰】據報特朗普承諾不向中國組裝ｉＰｈｏｎｅ加徵關稅
《經濟通通訊社１９日專訊》據外電報道，美國總統特朗普向蘋果行政總裁庫克表明，美國
政府不會對在中國組裝的ｉＰｈｏｎｅ徵收關稅。
據悉，庫克上個月前往白宮，警告特朗普的貿易政策對蘋果可能產生不利影響。
上周特朗普公布向中國商名加徵關稅的修訂名單中，包括數類晶片，引起市場擔心關稅可能
會影響美國科技行業。（ｍｎ）
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