《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普再威脅對２０００億美元中國貨加徵１０％關
稅，亞洲股市急挫，而美國股市期貨亦同樣受壓，道指跌幅擴大至１﹒５％，而標指及納指亦跌
約１﹒３％。
貿易戰憂慮加劇，避險貨幣有追捧，圓匯升近１％，見１０９﹒６水平；而商品貨幣繼續受
壓，紐元及澳元均跌約０﹒７％。（ｍｎ）
19/06/2018 14:45
【貿易開戰】道指期貨跌幅擴大至１﹒５％，圓匯現升近１％
《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普再威脅對２０００億美元中國貨加徵１０％關
稅，亞洲股市急挫，而美國股市期貨亦同樣受壓，道指跌幅擴大至１﹒５％，而標指及納指亦跌
約１﹒３％。
貿易戰憂慮加劇，避險貨幣有追捧，圓匯升近１％，見１０９﹒６水平；而商品貨幣繼續受
壓，紐元及澳元均跌約０﹒７％。（ｍｎ）
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