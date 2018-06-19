【貿易開戰】道指期貨跌幅擴大至１﹒５％，圓匯現升近１％

《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普再威脅對２０００億美元中國貨加徵１０％關

稅，亞洲股市急挫，而美國股市期貨亦同樣受壓，道指跌幅擴大至１﹒５％，而標指及納指亦跌

約１﹒３％。

貿易戰憂慮加劇，避險貨幣有追捧，圓匯升近１％，見１０９﹒６水平；而商品貨幣繼續受

壓，紐元及澳元均跌約０﹒７％。（ｍｎ）

