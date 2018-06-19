《經濟通通訊社１９日專訊》南韓央行行長李柱烈表示，將於７月重新審視經濟增長預測，
因美中貿易爭端及就業增長疲弱令國內經濟前景蒙上陰影。
李柱烈稱，經濟不確定性很高，而美中的貿易衝突可能對南韓經濟產生很大影響，這可能令
央行修正經濟增速將為３％的預測。
李柱烈又指，過去兩個月就業增長溫和，全職就業人口明顯減少，表現遜於央行的初步預測
，但預計經濟將繼續穩健增長。（ｍｎ）
19/06/2018 15:28
【貿易開戰】南韓央行：因美中貿易緊張，７月將重新評估經濟增長
《經濟通通訊社１９日專訊》南韓央行行長李柱烈表示，將於７月重新審視經濟增長預測，
因美中貿易爭端及就業增長疲弱令國內經濟前景蒙上陰影。
李柱烈稱，經濟不確定性很高，而美中的貿易衝突可能對南韓經濟產生很大影響，這可能令
央行修正經濟增速將為３％的預測。
李柱烈又指，過去兩個月就業增長溫和，全職就業人口明顯減少，表現遜於央行的初步預測
，但預計經濟將繼續穩健增長。（ｍｎ）
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