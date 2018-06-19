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即市新聞

19/06/2018 16:07

【貿易開戰】英鎊跌至７個月新低，受累貿易緊張局勢及脫歐擔憂

　　《經濟通通訊社１９日專訊》英鎊跌至今年新低，因美中兩個全球最大經濟體的貿易爭端升
級，目前市場聚焦英倫銀行本周四的政策會議，預計央行將為今年餘下時間的政策立場定下基調

　　英鎊兌美元現跌０﹒３％至１﹒３１９９，為去年１１月以來最低。昨日英國首相文翠珊的
脫歐計畫遭到上議院駁回，導致下議院的親歐盟議員本周稍後將與文翠珊攤牌，其少數派政府面
臨倒台的風險。
　　被視為是避險貨幣的圓匯上漲，美元兌日圓現跌０﹒７％至１０９﹒７４日圓。歐元兌美元
跌０﹒３％，報１﹒１５８７美元。（ｍｎ）

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