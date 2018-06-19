《台股攻略－馮偉明》貿易戰重燃，台股失守萬一點

《台股攻略》台股今日大跌１８３﹒２８點，收１０９０４﹒１９，跌穿１１０００點，成

交值為新台幣１６９５﹒０５億元。

國際股市下跌，新台幣盤中一度大貶１﹒２角，市場擔憂外資資金流出，台股電金權值股全

面重挫。台積電開市即跌破所有均線，拖累京鼎、界霖、強茂、矽力－ＫＹ、福懋科、順德、茂

矽、晶心科及日月光投控等也跌超過３％。鴻海因旗下夏普於大阪的工廠受大阪地震影響，部分

機台停機，夏普股價創２０１７年以來新低，母公司鴻海則以最低點新台幣８３元作收。鴻家軍

僅有樺漢、中揚光及建漢相對抗跌。大立光大跌超過５％，佳凌、華晶科、今國光、亞光、玉晶

光、聯一光、先進光及新鉅科也均下跌１％以上。金融股方面，中信、元大金、新光金、兆豐金

、開發金、富邦金、台新金等也跌超過１％。不過，被動元件及風電版塊仍有買盤加持，被動元

件智寶強勢漲停，九豪、鈞寶、佳邦、立敦、金山電收紅；風電版塊世紀鋼及中鋼構也亮燈漲停

。

美、中貿易戰愈演愈烈，全球股市均被波及，預期短線市場氣氛並不樂觀，投資者宜多留意

美中貿易戰的變數，再觀察市場的進一步反應。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

