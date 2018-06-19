【企業盈警】匯隆（０８０２１）受累公平值虧損，料年度虧損大增

《經濟通通訊社１９日專訊》匯隆（０８０２１）宣布，預期截至２０１８年４月３０日止

年度虧損將大增，主要由於，金融資產公平值虧損約６４００萬元、可供出售投資之已變現淨虧

損約１９７０萬元；及可供出售投資減值約２１７０萬元所致。（ｆｆ）

