《經濟通通訊社１９日專訊》長達（０８０２６）宣布，預期截至２０１８年３月３１日止
年度虧轉盈，主要由於集團出售已終止經營業務之收益所致。公司將於６月２６日公布業績。（
ｆｆ）
19/06/2018 09:08
【企業盈喜】長達（８０２６）料年度虧轉盈，受惠出售業務錄收益
《經濟通通訊社１９日專訊》長達（０８０２６）宣布，預期截至２０１８年３月３１日止
年度虧轉盈，主要由於集團出售已終止經營業務之收益所致。公司將於６月２６日公布業績。（
ｆｆ）
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