《中資異動》中興競價跌１３％，美參議院恢復銷售禁令法案

《經濟通通訊社１９日專訊》中興通訊（００７６３）早前因為與美國和解而復牌，不過中

美貿易戰戰火一直困擾公司，因有最新消息指出，美國恢復銷售禁令法案，令公司競價時段現跌

１２﹒８２％，報１１﹒４２元；成交約２５３萬股，涉資２８９５萬元。

美國參議院一如預期通過法案，將恢復禁止向中興通訊銷售美國配件的禁令。

由於上述禁被捆綁於一項範圍更廣、必須通過的國防法案中，故總統特朗普料將精力放在遊

說國會談判代表在最終版本的國防授權法案中刪除對中興通訊的銷售禁令。

特朗普將於今日晚上會見共和黨眾議員，屆時或討論這個問題；同時亦會於明日會見共和黨

參議員，尋找可以確保中興通訊恢復業務的途徑。

美國眾議院已經通過自身版本的法案，當中不包含中興通訊銷售禁令，並且眾議院的最高談

判代表已經表示，計劃在７月底前與參議院整合兩個法案的分歧。參眾兩院必須通過相同內容的

法案，之後特朗普才會簽署為法律，或行使否決權。

其他相關股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

晶片股

ＡＳＭ （００５２２） １０４﹒１００元 下跌０﹒８６％

威雅利 （００８５４） ６﹒６４０元 無升跌

中芯國際 （００９８１） １１﹒１６０元 無升跌

華虹半導體（０１３４７） ２２﹒４００元 下跌１﹒３２％

上海復旦 （０１３８５） ９﹒０９０元 上升１﹒４５％

海亮國際 （０２３３６） ０﹒３９０元 無升跌

晶門科技 （０２８７８） ０﹒３４５元 無升跌

先進半導體（０３３５５） ０﹒８４０元 無升跌



手機設備股

比亞迪電子（００２８５） １１﹒９００元 無升跌

華顯光電 （００３３４） ０﹒７２０元 無升跌

通達集團 （００６９８） １﹒８５０元 下跌２﹒６３％

信利國際 （００７３２） １﹒６１０元 下跌４﹒１７％

高偉電子 （０１４１５） １﹒８２０元 下跌４﹒７１％

丘鈦科技 （０１４７８） ６﹒８９０元 無升跌

瑞聲科技 （０２０１８） １１６﹒０００元 下跌３﹒５７％

舜宇光學 （０２３８２） １５９﹒０００元 下跌３﹒０５％

晶門科技 （０６０８８） ３﹒４９０元 下跌０﹒２９％



其他相關股

摩比發展 （００９４７） ０﹒９９０元 無升跌

匯思太平洋（０８１４７） ０﹒２２７元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恆生指數 ２９９９９點 下跌３１０點

國企指數 １１７１５點 下跌１５４點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｆｆ）

