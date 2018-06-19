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即市新聞

19/06/2018 17:00

《外匯達仁－盧楚仁》貿易大戰一觸即發，留意日圓交叉盤

　　《外匯達仁》中美貿易摩擦升溫，美國總統特朗普進一步威脅向２０００億美元的中國商品
徵收１０％的進口關稅，再加上上周歐洲央行總裁德拉吉刻意在議息後放鴿，令脆弱的金融市場
更加脆弱，環球股市及主要工業國甚至新興市場貨幣持續被拋售，令「６絕月」後市轉趨悲觀。
　　匯市方面，估計日圓將會成為今次金融市場動盪中的大贏家，雖然瑞士法郎也有避險成分，
但上星期被歐元大跌所拖累，兼且昨日（１８日）日本大阪發生大地震，所以明顯跑輸給同樣有
避險功能的日圓。若果以避險角度為出發點的話，建議買日圓好過買瑞士法郎。若上述情況持續
惡化的話，相信美元兌日圓在本周內有力挑戰１０８水平。

＊避險需求買日圓好過瑞郎＊

　　投資者若有留意交叉盤的話，會發現日圓的升勢兌加元和澳元方面更加凌厲，因貿易戰的緣
故，這兩隻商品貨幣受傷害較深，故此他們兌日圓的跌幅也較深。若澳元兌日圓跌穿８０﹒４８
的話，下個目標便會邁向７６﹒００水平。至於加元兌日圓方面，因為油價仍然悲觀，所以
８３﹒００的關口已被突破，估計正邁向８０﹒５０的水平。所以若想趁今次貿易戰作投機炒作
的話，不妨在造好風險管理下，以日圓的交叉盤作為短線操作。

＊多個重量級央行總裁講話＊

　　另一方面，值得一提大家，在金融市場氣氛轉差下，本周剛好碰上歐洲央行在葡萄牙舉行大
型經濟論壇，有多國重量級央行總裁會出席並發表講話，如今日（１９日）稍後時間歐洲央行德
拉吉及首席經濟學家普雷特均會發表演說，而明天（２０日）則輪到聯儲局主席鮑威爾、德拉吉
、日本央行總裁黑田東彥及澳洲央行總裁洛威參出席論壇研討會，星期四（２１日）則有英國央
行總裁卡尼，及身兼歐洲央行委員的德國央行總裁魏德曼發表演說，不排除這些重量級人物會發
表一些紓緩金融市場的言論。相反，若果沒有就金融市場動盪發表些正面的言論，由得金融市場
自生自滅的話，那麼環球股市便很大機會進一步受壓，繼而令日圓繼續受到追捧。
　　最後，若因為避險而想買入黃金的投資者，不妨也可以考慮改買日圓，因在美元強勢下，金
價不但不能發揮資金避險角色，反而跟隨一種非美貨幣而下跌。
《艾德證券期貨首席投資策略師　盧楚仁》

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