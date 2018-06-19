《午市前瞻》中美貿易戰憂慮加劇，港股料下試２５０天線

《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普威脅對額外２０００億美元中國商品微一成關

稅，中美貿易戰突轉惡化影響，道指五連跌。港股在端午節假期後今日復市，跟隨裂口低開

３１０點或１﹒０２％，報２９９９９點，失守三萬關。重磅股偏軟，騰訊（００７００）四連

跌後，今日半日再軟２﹒２４％，報４００﹒８０元，曾觸４００元關。內險內銀亦受壓，國壽

（０２６２８）、平保（０２３１８）、建行（００９３９）及中行（０３９８８）亦跌

２﹒４４％至３﹒０３％。

中美貿易戰升級，萬洲（００２８８）、中興（００７６３）再次成戰靶，港股出現恐慌性

拋售，最多曾蒸發６７０點，低見２９６３９點，創逾兩個月低位。半日收市仍大跌６５９點或

２﹒１８％，報２９６５０點；國指跌３１３點或２﹒６４％，報１１５５６點。半日主板成交

６７７﹒６４億元。

另一方面，除了受累中美貿易戰影響外，小米亦推遲發行ＣＤＲ，滬指沽壓急增，半日跌

８９點或２﹒９７％，報２９３２點失守三千點。



＊貿易戰加劇萬洲藍籌包尾，手機股受沽壓中興成戰靶＊



美國警告將會制訂２０００億元美元中國商品加徵１０％關稅的清單，導致相關股份受累急

插。萬洲跌６﹒９６％，報６﹒５５元，盤中低見６﹒５２元約一年新低，為半日最差藍籌股。

手機設備股捱沽，瑞聲（０２０１８）跌３﹒９１％，報１１５﹒６元，舜宇（０２３８２）跌

５﹒７３％，報１５４﹒６元，為半日跌幅第二藍籌股。高偉電子（０１４１５）跌１０﹒４７

％，報１﹒７１元，連跌六日兼六連陰。

另外，中興通訊上周三（１３日）復牌後持續向下，加上美國參議院通過恢復禁止向中興銷

售美國配件的禁令，半日再急瀉２４﹒８１％，報９﹒８５元，盤中低見９﹒７８元，創兩年新

低。主要收入來自的中興的摩比發展（００９４７），跌１３﹒１３％，報０﹒８６元，暫六連

陰，以現價計，累挫２４﹒５６％。



＊民航局政策調整首都機場重傷，太Ａ成唯一上漲藍籌＊



國務院取消民航發展基金，用於三家上市機場返還作企業收入處理政策的影響，首都機場（

００６９４）預料是次調整，令今年收入減少不超過１﹒２億元人幣，並遭大和削目標三成，

半日急插２７﹒２１％，報８﹒５６元，盤中低見８﹒４４元，見逾１年新低。

太古Ａ（０００１９）聯合太古地產（０１９７２）宣布，太地出售太古城中心第三及第四

座，太Ａ曾高見８６﹒８５元，創近兩年新高，收市仍逆市微升０﹒４２％報８３﹒６０元，太

地則下跌４﹒９２％，報３０﹒９元。



＊葉尚志：物業管理板塊暫處高位，等待回調時方買入＊



第一上海證券首席策略師葉尚志對《經濟通通訊社》表示，港股有機會再試低位，由於中美

貿易戰升溫且未斷尾，投資者擔心往後中美可能有新的政策公布，為市場帶來一項不明朗因素。

此外，美國加息後，半年結臨近，市場擔心中港兩地資金面緊絀，故預料港股未見低位，仍有機

會下試２５０天線（約２９２５２點），甚至下試今年低位２９１２９點。向上阻力方面，他認

為港股反彈力度不會太大，短期會以三萬點作阻力。

碧桂園服務（０６０９８）今日介紹上市首掛，他認為物管公司背靠住母公司發展商，有強

厚的營運實力，為近期強勢股，有機會在市況疲弱之下成為一枝獨秀的板塊，不過暫時該板塊的

股份處於高位，建議投資者待整體股價回落時才買入。（ｆｆ、ｋｚ）

