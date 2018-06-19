【北水炒Ｄ乜】北水淨流出近１２億，沽騰訊中芯中石油買金斯瑞

《經濟通通訊社１９日專訊》美國政府公布對華５００億美元商品加徵額外關稅的清單６小

時後，中國政府立即發布同等規模的反制措施，然而特朗普再指示美國貿易代表確定準備加徵

１０％關稅的２０００億美元中國商品。中港股市周二錄兩連崩跌，南下資金逃離港股，全日淨

沽盤錄１１﹒６１億元人民幣；北水沽售最多的個股為騰訊（００７００）、中芯

（００９８１）。中石油（００８５７）及港交所（００３８８）；流入最多的個股為金斯瑞生

物科技（０１５４８）、石藥（０１０９３）及神華（０１０８８）。

港股資金現逃亡潮，主板成交１５２９﹒８４億元，較周五高出３５﹒１％；港股通成交額

１７８﹒８７億，佔大市成交１１﹒６９％。

恆指全日收跌８４１﹒３４點或２﹒７８％，報２９４６８﹒１５點，為今年２月份以來新

低。



＊北水兩日連沽騰訊２０億，中芯被沽價跌４％＊



北水不斷在沽售重磅股騰訊，勢頭愈沽愈旺，繼上周五南下資金沽走１１﹒３９億元後，周

二再被沽走９﹒８７億元，佔騰訊成交額的７﹒１４％，為全日最大北水沽壓個股，騰訊股價軟

，跌穿３００元關口，大跌１３﹒２元或３﹒２２％，收報３９６﹒８元。

晶片產業在中美貿易摩擦中成為焦點，中國正大力扶植製作「中國芯」，但中芯國際今日股

價軟４﹒１２％，被北水沽走２﹒６３億。

股市大跌，大隻股份亦成為北水沽貨的目標，中石油被沽走２﹒０８億元，股價大跌

３﹒４８％，港交所被南下資金沽出１﹒９４億元，股價挫３％。



＊國家隊未現身，北水部署生物藥企＊



中港股市崩跌，但未見國家隊出手托港股，神華本周二僅獲北水買入１８８４萬元，股價插

４﹒２５％，招行（０３９６８）獲北水買入１７１５萬元，股價跌３﹒０２％，

金斯瑞全資附屬公司與清華大學合作，加快創新生物藥物的研發和產業化，股價逆市升

１﹒６２％，盤後數據顯示金斯瑞獲南下資金買入１﹒０８億元，是今日北水流入最多的港股，

同行石藥（０１０９３）亦獲北水買入７１９０萬元，惟股價跌２﹒７％。（ｅｙ）

