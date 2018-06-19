《美元走勢－羅明立》貿易戰美國子彈比中國多，避險令日圓轉強

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒２１ １０９﹒５５ １０９﹒６０

歐元╱美元 １﹒１６４４ １﹒１５９２ １﹒１６２１

英鎊╱美元 １﹒３２７３ １﹒３２２２ １﹒３２５４

美元╱瑞郎 ０﹒９９４４ ０﹒９９１７ ０﹒９９１９

美元╱港元 ７﹒８４９６ ７﹒８４７５ ７﹒８４９１



《美元走勢》美國總統特朗普在上周五（１５日）宣布，將向中國價值５００億美元的貨品

徵收２５％的關稅後，中國隨即作出反擊，同樣向美國價值５００億美元的貨品徵收２５％的關

稅。面對中國的反擊，特朗普向中國作出警告，如果中國向美國產品加徵關稅，美國會以總值

２０００億美元的中國貨品加徵關稅還擊。暫時中方未有回應，但美國對華的貿易逆差去年高達

３７２０億美元，即在貿易戰的層面上，美國比中國更多子彈，所以在貿易戰的談判上，中國將

較為被動。



＊難民問題令歐元有下跌壓力＊



貿易戰有升級跡象令美股下跌，美元匯價亦跟隨下挫，但由於美聯儲的加息步伐持續，美元

匯價仍然受到支持，整體保持強勢，美匯指數維持在９４﹒５水平以上。日圓近日有轉強的趨勢

，主要因為貿易戰的陰影，日圓發揮避險作用，吸引資金回流。目前美元兌日圓已跌穿了短期的

上升趨勢，並下試中期趨勢的支持，若美元兌日圓失守１０９﹒５水平，很大機會重回１０８╱

１１２的區間上落。歐元急跌後有反彈，德國執政聯盟就接收難民問題產生分歧，令政局可能有

變化，歐元應該仍然有下跌壓力。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １０９﹒３０ １１０﹒５０ １０８﹒８５

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６２０ １﹒１５００ １﹒１６７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

