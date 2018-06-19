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即市新聞

19/06/2018 15:46

《美元走勢－羅明立》貿易戰美國子彈比中國多，避險令日圓轉強

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒２１　　　１０９﹒５５　　　１０９﹒６０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６４４　　　１﹒１５９２　　　１﹒１６２１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２７３　　　１﹒３２２２　　　１﹒３２５４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４４　　　０﹒９９１７　　　０﹒９９１９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９６　　　７﹒８４７５　　　７﹒８４９１

　　《美元走勢》美國總統特朗普在上周五（１５日）宣布，將向中國價值５００億美元的貨品
徵收２５％的關稅後，中國隨即作出反擊，同樣向美國價值５００億美元的貨品徵收２５％的關
稅。面對中國的反擊，特朗普向中國作出警告，如果中國向美國產品加徵關稅，美國會以總值
２０００億美元的中國貨品加徵關稅還擊。暫時中方未有回應，但美國對華的貿易逆差去年高達
３７２０億美元，即在貿易戰的層面上，美國比中國更多子彈，所以在貿易戰的談判上，中國將
較為被動。
　
＊難民問題令歐元有下跌壓力＊
　
　　貿易戰有升級跡象令美股下跌，美元匯價亦跟隨下挫，但由於美聯儲的加息步伐持續，美元
匯價仍然受到支持，整體保持強勢，美匯指數維持在９４﹒５水平以上。日圓近日有轉強的趨勢
，主要因為貿易戰的陰影，日圓發揮避險作用，吸引資金回流。目前美元兌日圓已跌穿了短期的
上升趨勢，並下試中期趨勢的支持，若美元兌日圓失守１０９﹒５水平，很大機會重回１０８╱
１１２的區間上落。歐元急跌後有反彈，德國執政聯盟就接收難民問題產生分歧，令政局可能有
變化，歐元應該仍然有下跌壓力。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０９﹒３０　　　１１０﹒５０　　　１０８﹒８５
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６２０　　　１﹒１５００　　　１﹒１６７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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