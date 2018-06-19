德國陷入政治危機，屬基社盟（ＣＳＵ）的內政部長澤霍費爾（Ｈｏｒｓｔ
Ｓｅｅｈｏｆｅｒ）表示，給予總理默克爾（Ａｎｇｅｌａ Ｍｅｒｋｅｌ）所屬的基民盟
（ＣＤＵ）兩周時間，以解決是否加強邊境限制的矛盾。
雖然基社盟是基民盟在巴伐利亞地區的傳統盟友，雙方合作近７０年，但澤霍費爾一直反對
默克爾接收難民的主張，上周更揚言加強邊境限制，阻止難民入境。若基社盟最終拒絕妥協，默
克爾又開除澤霍費爾的話，料兩黨會決裂，基民盟將不能主導國會過半數議席，意味默克爾只運
作了３個月的政府可能解散。《香港經濟日報》
19/06/2018 08:45
《國際要聞》德國際政治危機，默克爾盟友要求收緊邊境
德國陷入政治危機，屬基社盟（ＣＳＵ）的內政部長澤霍費爾（Ｈｏｒｓｔ
Ｓｅｅｈｏｆｅｒ）表示，給予總理默克爾（Ａｎｇｅｌａ Ｍｅｒｋｅｌ）所屬的基民盟
（ＣＤＵ）兩周時間，以解決是否加強邊境限制的矛盾。
雖然基社盟是基民盟在巴伐利亞地區的傳統盟友，雙方合作近７０年，但澤霍費爾一直反對
默克爾接收難民的主張，上周更揚言加強邊境限制，阻止難民入境。若基社盟最終拒絕妥協，默
克爾又開除澤霍費爾的話，料兩黨會決裂，基民盟將不能主導國會過半數議席，意味默克爾只運
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