【貿易開戰】ＴＣＬ多媒體：美國對華產品徵稅清單對公司並無影響

《經濟通通訊社１９日專訊》ＴＣＬ多媒體（０１０７０）公布，控股股東ＴＣＬ集團（深

：０００１００）就美國貿易代表辦公室於本月１５日公布對華產品徵稅清單於深交所刊發公告

，當中提及清單以及中國對美國加徵關稅對其於美國的業務均暫無影響。

公司又指，電視機並未列入本月對華產品徵稅清單，因此，公司認為清單對公司並無影響。

（ｋｙ）

