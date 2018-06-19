【本港樓市】嘉華國際嘉熙累售逾６２０伙，累計銷售金額５４億元

《經濟通通訊社１９日專訊》嘉華國際（００１７３）公布，旗下大埔白石角項目「嘉熙」

在半個月內進行三輪發售，累計售出逾６２０伙，佔已推出的單位數目超過九成，累計銷售金額

逾５４億元，平均呎價約１﹒８４萬元。

嘉華國際早前加推第４號價單，涉及１３８個單位，單位售價由６３４萬至１９２２﹒９萬

元，實用面積呎價由１﹒９７萬至２﹒８６萬元；折實售價由５１６﹒８萬至１５６７﹒２萬元

，折實呎價由１﹒６０萬至２﹒３３萬元。（ｋｙ）

