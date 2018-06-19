《經濟通通訊社１９日專訊》恆地（０００１２）公布，旗下位於北角馬寶道３號住宅項目
「君譽峰」特色戶錄得一宗成交，單位成交價為１２４０萬元，平均呎價５萬元，呎價創項目之
新高價。
是次成交單位為「君譽峰」２８樓Ｂ單位，實用面積２４８平方呎，連２１３平方呎天台及
９５平方呎平台，平台設有樓梯直達天台。（ｋｙ）
19/06/2018 17:45
【本港樓市】恒地北角君譽峰特色戶呎價達５萬元，創項目新高
《經濟通通訊社１９日專訊》恆地（０００１２）公布，旗下位於北角馬寶道３號住宅項目
「君譽峰」特色戶錄得一宗成交，單位成交價為１２４０萬元，平均呎價５萬元，呎價創項目之
新高價。
是次成交單位為「君譽峰」２８樓Ｂ單位，實用面積２４８平方呎，連２１３平方呎天台及
９５平方呎平台，平台設有樓梯直達天台。（ｋｙ）
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