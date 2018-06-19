【本港樓市】恒地北角君譽峰特色戶呎價達５萬元，創項目新高

《經濟通通訊社１９日專訊》恆地（０００１２）公布，旗下位於北角馬寶道３號住宅項目

「君譽峰」特色戶錄得一宗成交，單位成交價為１２４０萬元，平均呎價５萬元，呎價創項目之

新高價。

是次成交單位為「君譽峰」２８樓Ｂ單位，實用面積２４８平方呎，連２１３平方呎天台及

９５平方呎平台，平台設有樓梯直達天台。（ｋｙ）

