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即市新聞

19/06/2018 19:29

《再戰明天》日本央行公布會議記錄，德國公布５月生產者物價指數

　　《經濟通通訊社１９日專訊》明早，日本央行公布會議記錄。歐洲央行執委勞滕施萊格參加
討論會。

＊日本央行公布會議記錄＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：５０ａｍ，日本央行公布４月２６－２７日貨幣
政策會議的會議記錄。
　　明早４：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。

＊歐洲央行執委勞滕施萊格參加討論會＊

　　明午３：１５ｐｍ，德國央行委員Ｊｏａｃｈｉｍ　Ｗｕｅｒｍｅｌｉｎｇ參加小組討論，
主題為「為歐盟經濟融資」。
　　４：００ｐｍ，歐洲央行執委勞滕施萊格在歐洲央行２０１８年論壇主持主題為「物價和薪
資設定的微觀經濟學」的討論會。
　　３：３０ｐｍ，歐洲央行管理委員會委員暨法國央行總裁維勒魯瓦德加洛提交法國和歐元區
經濟年報。

＊德國公布５月生產者物價指數＊

　　在數據方面，１４：００ｐｍ，德國公布５月生產者物價指數，月率料由０﹒５％降至
０﹒４％；年率料由２％升上２﹒５％。　　　　
　　明午３：００ｐｍ，日本公布５月便利商店銷售額。

＊香港興業和位元堂派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：香港興業國際（００４８０）、華寶國際
（００３３６）、位元堂（００８９７）、ＷＡＮＧ　ＯＮ　ＧＲＯＵＰ（０１２２２）和宏安
地產（０１２４３）。
　　開股東會的公司有：比亞迪（０１２１１）、眾安在綫（０６０６０）三生製藥
（０１５３０）。
　　明日，貝萊德舉行年中亞洲投資展望記者會。瑞信舉行下半年環球及亞洲市場展望記者會。
宏利新年金計劃傳媒發布會。（ｈｏ）

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