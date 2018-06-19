【港匯弱勢】港匯日內最弱曾見７﹒８４９９，接近弱方兌換保證

《經濟通通訊社１９日專訊》近期受半年結因素支持，港元拆息上升，支持港匯略為轉強，

惟貿易戰升溫拖累亞洲股市，今日港股大跌８４１點，港匯亦同時轉弱。港匯日內最弱曾見

７﹒８４９９，接近７﹒８５弱方兌換保證，最新報７﹒８４９７。（ｃｈ）

