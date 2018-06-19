《小傳日記》侵侵突反口重燃貿易戰，魚缸受重傷力守牛熊線！

《小傳日記》唉！侵侵（特朗普）又有新搞作喇，商人治國，真係寧舍多變數。中美雙方明

明傾得好地地，侵侵又反口玩威脅，話如果祖國再反擊增加關稅，花旗國將會額外對２０００億

美金祖國商品加徵一成關稅。阿爺都不甘示弱，講到明將會做出強有力反制。

雙方都不願意讓步，貿易戰仲激過之前，嚇到港股放完端午節假期後，今朝（１９日）開市

已裂口低開３１０點報２９９９９，失守三萬關，點知低處未算低，之後受累Ａ場都被震散大跌

近４巴仙連二千九關都一度被攻陷，而道指期貨都碌低近２巴仙，嚇到香江魚缸下半場最多蒸發

９７７點至２９３３２，牛熊線（約２９２５１）響起警號。

多隻重磅佬都被轟炸，股王ＱＱ（００７００）穿咗４００銀，收跌逾３巴仙報３９６﹒８

銀，中字輩嘅油佬、內銀內險佬，都收低逾３巴仙，全線藍戰幾乎無一倖免。香江魚缸收市要暴

瀉８４１點報２９４６８，國指亦恐慌性質低３７７點報１１４９２，成交高達１５３０億銀。

全個魚缸近１８００條魚毛「舉白旗」，傷亡慘重。



＊中興成戰靶無奈要捱打，政策改一改６９４哀哉＊



中美傾唔掂數，中興（００７６３）又再成為戰靶，一如預期花旗參議院恢復銷售禁令法案

，中興又再嚇到插水近２５巴仙收９﹒８５銀，成交高達逾１２億銀；主要收入來自中興嘅摩比

發展（００９４７）又跟住一齊高台跳水，急瀉逾１８巴仙收０﹒８１銀。另一方面，萬洲（０

０２８８）亦成為被拋售對象，一度重傷逾７巴仙至６﹒５２銀，埋單都收跌近６巴仙報６﹒６

４銀，係第二差藍戰。

另一邊廂，北京首都機場（００６９４）都受重傷，曾大成交蒸發逾２８巴仙，不過佢就唔

係因為貿易戰，而係因為阿爺取消民航發展基金用作企業收入處理嘅政策，公司預期今年收入將

會減少不超過１﹒２億人幣。大和即出報告狠削目標近三成至７﹒５銀，結果首都機場收市要暴

跌逾２５巴仙收８﹒７９銀；至於經營海南美蘭機場嘅航基（００３５７）都要收挫近１４巴仙

報７﹒９２銀，傷。



＊金蝶帶頭跌街坊也慘烈，小米心意變港所仍要跣＊



股王ＱＱ今日亦唔見逾３巴仙隨市失守５０天線，一班軟件佬亦跟隨急插，金蝶

（００２６８）、擎天（０１２９７）、中軟（００３５４）紛紛跣低約７至９巴仙，分別收報

８﹒１銀、３﹒１７銀同６﹒２４銀。

另外，科技界方面，獨角獸小米決定延遲ＣＤＲ發行，並先喺香江上市。德勤就話小米上市

出現不確定性係因為估值問題，因為公司希望香江上市後，股價穩定咗，孖屐又消化新經濟模式

，先再作ＣＤＲ發行。之前一直希望有科技公司來香江上市嘅生發發（００３８８），今日就跟

隨孖屐跪低近３巴仙，報２４７﹒８銀，陰公！



＊太古逆市升太地賣樓勁，分拆遇冷風碧桂園陰公＊



太古Ａ（０００１９）今日就厲害喇，聯同阿囝太古地產（０１９７２）宣布，賣太古城中

心第三及四座，大拿拿涉及１５０億銀。太古目前揸住太地８２巴仙股權，換句話說都有錢落袋

，難怪今日最勁彈起過４巴仙，高見８６﹒８５銀，喺近兩年高位插旗。雖然臨埋單前只係微升

近１巴仙報８４銀，但係是今日唯一打勝仗嘅藍戰士，勁。阿囝太地就慘豬豬啦，股價一路向下

碌，完場時冇咗逾６巴仙，報３０﹒５５銀，真係相當不幸呀！

祖國磚頭果邊都有動靜，今日係由碧桂園（０２００７）分拆出嚟嘅碧桂園服務

（０６０９８）上場嘅大日子！呢對母子早排帶旺晒物管佬街坊，可惜今日自己正式上場就遇上

大跌市，碧桂園服務一開場就報１０銀，雖然一度跟市碌到去得番８﹒８銀，但後勁有力，一度

衝高去１１﹒２６銀添，埋單就難免跟市回返Ｄ，最終以１０銀平手完場。阿媽碧桂園就無奈瞓

低逾３巴仙收１５﹒６４銀。



＊阿爺點名罵易鑫破底價，突然被洗倉互聯心慌慌＊



一班新經濟魚毛上星期五（１５日）被阿爺鬧，話高估值泡沫敲響了警鐘，被點名之一嘅易

鑫（０２８５８）上年１１月以招親價７﹒７銀入缸，曾經最高見１０﹒１８銀新高後，好快就

急插，今日最多碌低超過９巴仙，低見３﹒３８銀創新低，全日埋單仍跌咗超過６巴仙，報

３﹒５銀，慘！

個別魚毛方面，移動互聯（０１４３９）中午收市前突然被洗倉，嚇走咗唔少粉絲，下半場

基本上跌到落尾，收市暴瀉逾６５巴仙報０﹒４銀，曾見０﹒３２銀上市新低，係傷得最慘烈嘅

魚毛，認真大鑊。

致豐工業電子（０１７１０）就因為發盈警嚇走一班粉絲，收市仍亦唔見近１８巴仙，收０

﹒５６銀，曾見０﹒４５元破底，傷。請請！



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