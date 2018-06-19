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即市新聞

19/06/2018 16:58

《匯海澤言－葉澤恆》貿易戰擴大料短期仍利好美元，維持高沽歐元

　　《匯海澤言》消息指，美國總統特朗普表示，已經向美國貿易代表研究對二千億美元中國商
品加徵一成關稅，以報復中國提高了對美國對華產品的關稅。其實，特朗普上周已表示，若中國
報復，美國將加徵更多關稅。美國上星期五公布了第一批加徵關稅產品，總值３４０億美元，徵
稅措施由７月６日開始生效。之後，中國商務部亦公布由７月６日開始，對總值約３４０億美元
的美國商品加徵２５％關稅，包括汽車及農產品等。
　　消息公布後，美股期貨以及亞洲區股市普遍受壓，而美國十年債息息率卻顯著回落，美匯指
數略為下跌。市場目前出現短期避險，亦令日圓匯價上升。目前要留意一旦中美貿易戰進一步加
劇，將對全球經濟帶來不利影響。有關影響可能於今年下半年較後時間逐步浮現。雖然美匯指數
短期受壓，但由於美國仍有加息空間，令美元與其他貨幣息差進一步擴大，短期對美匯指數後市
仍傾向樂觀。

＊德國執政聯盟能否持續合作受考驗＊

　　德國內政部長澤霍費爾向總理默克爾發出最後通牒，要求她在月底前跟其他歐盟成員國就阻
止大量難民入境提出可行方案，否則會即時執行遣返難民政策。德國基社盟周一開會聚焦討論是
否延遲至下月實施新措施，禁止已在歐盟成員國登記的難民進入德國境內，藉此控制難民人數。
澤霍費爾警告歐盟本月２８日峰會一旦談判失敗，他就會採取遣返難民政策。
　　難民問題令默克爾領導的基民盟與姊妹黨基社盟的矛盾升級。雖然默克爾表示會趁歐盟峰會
貿與其他成員國尋求解決難民問題方案，但她亦指責澤霍費爾單方面遣返難民至其他歐盟成員國
的政策，有可能長遠影響到德國政府的穩定性。
　　意大利的拒收難民，引發歐盟內部對處理難民手法出現巨大的意見分歧。法意兩國更一度擱
置兩國經濟部長的見面，凸顯了大家對處理難民手法出現問題。強如德國政府，默克爾領導的執
政聯盟，亦就難民問題出現較大分歧。歐洲央行雖然表示會於今年年底停止買債，而明年下半年
將會開始加息，但歐美息差將會進一步擴大。若歐元兌美元回升至１﹒１６附近可以沽歐元，目
標１﹒１４，升穿１﹒１７止蝕。

＊料美元兌日圓窄幅上落＊

　　日本大板昨日地震後，再加上美國總統特朗普向美國貿易代表，要求研究對二千億美元中國
商品加徵一成關稅，令市場避險情緒升溫。但另一方面，日本央行仍未決定收水時間，將令美國
與日本的息差進一步擴大。因此，預期美元兌日圓有機會在１０９﹒２至１１０﹒２水平上落。
《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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