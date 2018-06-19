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即市新聞

19/06/2018 12:07

《豐碩成果－盧穗欣》意大利情況不能掉以輕心

　　《豐碩成果》環球經濟增長持續向好，多項領先指標繼續平穩發展，當中以美國的經濟表現
最突出，企業盈利穩步增長。但最近數個星期，市場開始將注意力轉移至地緣政治風險，包括美
國北韓高峰會、美國退出伊朗核協議、以及意大利的政局發展。
　　在不久之前，投資者對歐元區的態度從容，投資者的信心一方面建基於區內經濟重拾動力，
另一方面是自２０１７年以來，法國及德國等地的選舉結果偏向中性至樂觀，令市場對歐洲的政
治風險放下戒心。所以即使今年３月的意大利大選未有政黨獲得大多數議席，以及民粹主義黨派
的比例偏高，市場在過去兩個月仍然放心。
　　直至近期意大利的政治風波引起市場關注。由政府組閣觸礁至民粹黨派組成聯合政府，發展
過程相當之快，意大利避過了短期內重新舉行大選的可能性，令原本捱沽的歐元資產出現反彈，
市場即時反應正面。不過，意大利的情況並未完全樂觀，投資者密切留意事態發展。

＊意大利債務負擔重＊

　　值得留意是意大利的負債沉重，公共債務達２萬３千億歐元，是整個歐元區負債最高的國家
，債務佔該國２０１７年本地生產總值（ＧＤＰ）的１３２％。在目前歐元區的良好經濟條件以
及低利率環境下，意大利在可見將來仍有能力負擔，償債能力暫時不成問題，但關鍵在於新政府
的政策方向。
　　民粹聯合政府承諾會執行「意大利優先」主張，措施包括減稅和保護主義，明顯採取擴張財
政政策，與歐盟的方針存在矛盾。若意大利的債務問題持續，遇上歐洲經濟轉差、歐洲央行進一
步收緊貨幣政策，情況可能會惡化。畢竟意大利是歐元區的主要成員國，ＧＤＰ大約佔１７％，
人口比例大約佔１８％；換言之，意大利比希臘大好幾倍，一旦出現問題，影響力可能是希臘債
務危機的倍數計。

＊歐元疲弱反映市場取態＊

　　另一方面，歐元自４月中開始兌美元出現貶值，雖然有利於歐盟地區的出口商，但反映在國
際投資者眼中，歐元區已失去吸引力。企業業績固然是其中一個因素，市場預期美國企業
２０１８年的盈利增長可達２２％，而歐洲企業則只有１５％左右。加上歐洲市場的政治風險並
未完全消除，以及投資者仍然憂慮貿易戰可能出現，令歐洲股票的前景顯得遜色。
《東亞聯豐投資董事總經理　盧穗欣》

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