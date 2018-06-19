《基金之道－龐寶林》美元強債息升的投資策略

《基金之道》聯儲局上周召開議息會議，表示今年共加息４次，除３月份外，預計約於６月

、９月及１２月分別加息，市場認為聯儲局偏向鷹派，有別於早前預計今年加息３次，現時市場

估計聯儲局今年、明年及２０２０年分別加息４次、３次和１次；若今年真的加息４次，相信市

場必然出現調整。

加息表示經濟良好，但企業盈利在加息後期放緩，繼而影響股市；若美股因加息而觸發調整

，或利好股市走勢。聯儲局還預計２０１８年將加息２次，２０１９年料再加息３次，未來一年

通脹率將維持接近長期目標的２％。由於油價等第二季度以來維持高位，帶動近期美國通脹遠超

預期，５月份消費物價指數（ＣＰＩ）按年升２﹒８％，為２０１２年２月以來最大升幅，超過

市場預期的２﹒６％。核心個人消費支出ＰＣＥ按年增長由１﹒５％上升至１﹒８％，而美國失

業率由４﹒１％進一步下降至３﹒８％，是２０００年以來所未見的水平。

投資者不宜於加息周期購買債券，若市場反映今年加息４次的影響，債券價格必然下跌；新

發行的債券息率則或較高，彌補債市跌勢，若未來兩年未能達到加息預期幅度，債券走勢可能因

而回順。若各位真的希望投資債券，則宜留意中國債券類別，因中國沒有加息，而且中央政府致

力去槓桿，Ｍ２增幅減少，引致Ａ股不振及許多企業債務違約等，投資者因而撤離企業債券及轉

向國企和政府債券，推動相關債券價格上升；即使債券息率下跌，在國企和政府債券價格上升、

人民幣匯率上升等情況下，今年至今約錄得５％回報（以美元計）。

風險資產方面，投資者宜考慮投資於科技、內需、教育、醫藥及奢侈品等板塊，還需分散投

資於美國及歐洲等市場，畢竟美國為近期事端（如制裁等）的始作俑者，必然以其利益為首及不

會自行拖垮，相關的風險度看似較高，若出現調整的話，各位宜伺機購入，加上美國減稅後，美

國企業持有的現金可供派息、回購股份或併購等，均利好美股走勢。

現時市場關注中美貿易戰會否發酵，若市場調整的話，投資者宜考慮購入內需股、科技股、

生化科技及健康護理股基金，其他基金類別則必須小心。科技股既不受加息影響及屬於高增長行

業，納斯特克科技股指數今年至今上１２﹒２％，ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ及Ｂｌａｃｋｒｏｃｋ旗

下科技股基金今年至今更分別上升約２０％及１８％；金融股表現令人失望，市場原本預期金融

股受惠於加息及經濟轉佳，但美國紐約交易所金融股指數今年至今下跌３﹒７％；生化科技及健

康護理指數今年至今同時上升逾３％。《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

