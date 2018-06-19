中美貿易戰激化，中港股市暴瀉，恒指挫８４１點收２９４６８

《經濟通通訊社１９日專訊》中美貿易戰激化，金融市場震盪，避險情緒再度升溫。港股在

端午節期假後今早復市，低開３１０點失守三萬關報２９９９９點，其後持續向下，尾市一度跌

近千點見２９３３２創四個月低位，最終收２９４６８，挫８４１點或跌２﹒７８％。港股連跌

四日累挫１６３４點或５﹒２７％。國企指數全日收１１４９２，跌３﹒１８％或跌３７７點。

主板成交１５２９﹒８４億元，比上日增加３５﹒１％。

滬指收報２９０７，跌１１４點或跌３﹒７８％，盤中見２８７１為２０１６年６月下旬以

來最低位，受貿易戰消息拖累外，亦受小米集團發行中國存託證券（ＣＤＲ）計劃急剎車拖累。



＊港股連跌四日累挫１６３４點＊



美國總統特朗普警告若中國再度增加關稅，美國將對其他２０００億美元中國商品加徵

１０％關稅，已要求美國貿易代表確認有關中國商品名單。中國商務部回應如果美方失去理性、

出台清單，中方將不得不採取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強有力反制。中美貿易戰

升溫，豬肉股萬洲國際（００２８８）急跌５﹒６８％報６﹒６４元，為跌幅第二大恆指成分股

；手機設備股全線急插，瑞聲（０２０１８）跌３﹒３３％收１１６﹒３元，舜宇

（０２３８２）挫５﹒３１％收１５５﹒３元，比亞迪電子（００２８５）亦跌５﹒５５％報

１１﹒２４元。



＊中興插２５％，騰訊穿四百元＊



另外，美國參議院一如預期通過法案，將恢復禁止向中興通訊（００７６３）銷售美國配件

的禁令。中興急挫２４﹒８１％收９﹒８５元，其Ａ股（深：００００６３）收２０﹒５４元人

民幣，跌９﹒９９％。主要收入來自中興的摩比（００９４７），全日跌１８﹒１８％收

０﹒８１元。

其他科技相關股亦見跌，騰訊（００７００）跌３﹒２２％收３９６﹒８元，穿４００元關

；金山軟件（０３８８８）跌３﹒４％報２４﹒１５元；中軟國際（００３５４）跌

７﹒４２％報６﹒２４元。

其他重磅股方面，匯控（００００５）跌２﹒２９％收７４﹒６元；中移動（００９４１）

軟１﹒４２％報６９﹒２５元；友邦（０１２９９）插３﹒１６％報６７﹒４元；建行

（００９３９）跌３﹒０８％報７﹒５５元；工行（０１３９８）挫３％收６﹒１４元；平保（

０２３１８）跌２﹒７１％報７７﹒１元；國壽（０２６２８）跌２﹒７３％報２１﹒３５元。



＊旺旺挫近７％，太Ａ獨升藍籌＊



旺旺（００１５１）全日跌６﹒８２％報７﹒１元，為跌幅最大恆指成分股。

太古Ａ（０００１９）升０﹒９０％報８４元，為全日唯一上升的恆指成分股。太古地產（

０１９７２）跌６％，報３０﹒５５元。太古地產以總代價１５０億元，向恆力投資出售旗下鰂

魚涌太古城中心第三及第四座之全數權益。

首都機場（００６９４）全日急跌２５﹒２６％報８﹒７９元。航基（００３５７）跌

１３﹒８２％報７﹒９２元。經國務院批准，取消民航發展基金用於首都機場等三家上市機場返

還作企業收入處理政策。首都機場預期，此次政策調整初步測算今年收入將因此減少不超過

１﹒２億元人民幣。航基股份表示，公司所享受的將返還的民航發展基金作為公司收入處理政策

，將在半年的過渡期屆滿時（即今年１１月２９日）予以取消。（ｅｃ）

