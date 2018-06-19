《經濟通通訊社１９日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）復牌以來，股
價一直向下調整，今日再受貿易戰因素影響急跌。Ｈ股急挫２０﹒３１％至１０﹒４４元，盤中
接近１０元低位，Ａ股則錄得連續第四個一字跌停，現報２０﹒５４元人民幣。
美國參議院通過法案，將恢復禁止向中興通訊銷售美國配件的禁令。（ｅｙ）
19/06/2018 10:05
【中興復牌】貿易開戰加深中興危機，Ｈ股瀉兩成Ａ股第四次跌停
《經濟通通訊社１９日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）復牌以來，股
價一直向下調整，今日再受貿易戰因素影響急跌。Ｈ股急挫２０﹒３１％至１０﹒４４元，盤中
接近１０元低位，Ａ股則錄得連續第四個一字跌停，現報２０﹒５４元人民幣。
美國參議院通過法案，將恢復禁止向中興通訊銷售美國配件的禁令。（ｅｙ）
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