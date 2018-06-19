【小米上市】傳小米估值降至逾５５０億美元，ＣＤＲ估值惹爭議

《經濟通通訊社１９日專訊》外電引述消息人士指，小米集團將其估值下調至５５０－

７００億美元。推遲發行ＣＤＲ因小米與中國監管機構在ＣＤＲ估值方面存在爭議。

新的估值水平遠低於今年稍早消息人士透露的１０００億美元，也低於近期小米及其顧問提

供投資人的非正式參考下限７００億美元。

小米官方微博今早稱，公司經過反覆慎重研究，決定分步實施在香港和境內的上市計劃，即

先在香港上市之後，再擇機通過發行ＣＤＲ的方式在境內上市。為此，公司將向中證監發起申請

，推遲召開發審委會議審核公司的ＣＤＲ發行。（ｂｉ）

