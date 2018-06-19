【小米上市】小米：推遲ＣＤＲ發行申請，先在香港上市

《經濟通通訊社１９日專訊》小米官方微博今早稱，公司經過反復慎重研究，決定分步實施

在香港和境內的上市計劃，即先在香港上市之後，再擇機通過發行ＣＤＲ的方式在境內上市。為

此，公司將向中證監發起申請，推遲召開發審委會議審核公司的ＣＤＲ發行。（ｌｃ）

