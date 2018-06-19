《經濟通通訊社１５日專訊》在小米今早宣布推遲ＣＤＲ發行申請後，中證監迅速回應稱，
會尊重小米集團的選擇，決定取消第十七屆發審委２０１８年第８８次發審委會議對該公司發行
申報文件的審核。（ｌｃ）
19/06/2018 08:55
【小米上市】中證監：尊重小米選擇，取消發行申報文件的審核
《經濟通通訊社１５日專訊》在小米今早宣布推遲ＣＤＲ發行申請後，中證監迅速回應稱，
會尊重小米集團的選擇，決定取消第十七屆發審委２０１８年第８８次發審委會議對該公司發行
申報文件的審核。（ｌｃ）
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