《經濟通通訊社１９日專訊》央視新聞報道，朝鮮勞動黨委員長、朝鮮民主主義人民共和國
國務委員會委員長金正恩將於今明兩日對中國進行訪問。
早前有外電報道，金正恩將與習近平討論朝鮮半島談判策略，這將是金正恩三個月內第三次
訪問中國。（ｌｃ）
19/06/2018 10:13
【朝鮮局勢】北韓領導人金正恩將於今明兩日到訪中國
《經濟通通訊社１９日專訊》央視新聞報道，朝鮮勞動黨委員長、朝鮮民主主義人民共和國
國務委員會委員長金正恩將於今明兩日對中國進行訪問。
早前有外電報道，金正恩將與習近平討論朝鮮半島談判策略，這將是金正恩三個月內第三次
訪問中國。（ｌｃ）
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