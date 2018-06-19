《經濟通通訊社１９日專訊》中國商務部公布，初步裁定原產於美國和日本的進口氫碘酸產
品存在傾銷，令中國氫碘酸產業受到了實質損害，決定對原產於美國和日本的進口氫碘酸產品實
施保證金形式的臨時反傾銷措施。自６月２３日起，進口經營者在進口原產於美國和日本的氫碘
酸產品時，應依據裁定所確定的各公司傾銷幅度（４１﹒１％－１１８﹒８％）向中國海關提供
相應的保證金。（ｌｃ）
19/06/2018 10:22
【貿易開戰】商務部：對美日進口氫碘酸產品收取保證金
《經濟通通訊社１９日專訊》中國商務部公布，初步裁定原產於美國和日本的進口氫碘酸產
品存在傾銷，令中國氫碘酸產業受到了實質損害，決定對原產於美國和日本的進口氫碘酸產品實
施保證金形式的臨時反傾銷措施。自６月２３日起，進口經營者在進口原產於美國和日本的氫碘
酸產品時，應依據裁定所確定的各公司傾銷幅度（４１﹒１％－１１８﹒８％）向中國海關提供
相應的保證金。（ｌｃ）
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