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即市新聞

19/06/2018 11:37

【擁抱新經濟】中證監銀保監發新規，支持創新企業上市或ＣＤＲ

　　《經濟通通訊社１９日專訊》為支持創新企業發行股票或存托憑證（ＣＤＲ）試點，中證監
及銀保監１５日聯合發布《證券發行與承銷管理辦法》，同時發布３個配套文件《關於商業銀行
擔任存托憑證試點存托人有關事項規定》、《創新企業境內發行股票或存托憑證上市後持續監管
實施辦法（試行）》、《存托憑證存托協議內容與格式指引（試行）》，自公布之日起施行。
　　新規將ＣＤＲ納入適用範圍，明確市值申購的計算包含ＣＤＲ；允許發行規模２０００萬股
以下的企業也可選擇靈活定價方式，通過詢價方式確定發行價格或定價發行；允許創新試點企業
發行ＣＤＲ時根據需要進行戰略配售和採用超額配售選擇權。
　　新規還要求，網下投資者須持有不少於１０００萬人幣市值的非限售股份或非限售ＣＤＲ才
能參與報價，且機構持有的市值以其管理的各個產品為單位單獨計算。同時，持有一定數量非限
售股份或ＣＤＲ的投資者才能參與網上申購，網上投資者須自主表達申購意向，不得全權委托證
券公司進行新股申購。
　　回撥機制亦進一步明確。網上投資者有效申購倍數超過５０倍、低於１００倍的，從網下向
網上回撥的比例為本次公開發行股票數量的２０％；網上投資者有效申購倍數超過１００倍的，
回撥比例為４０％；網上投資者有效申購倍數超過１５０倍的，回撥後無鎖定期網下發行比例不
超過本次公開發行股票數量的１０％。
　　新規指，發行人尚未盈利的，可以不披露發行市盈率及與同行業市盈率比較的相關信息，同
時應當披露市銷率、市淨率等反映發行人所在行業特點的估值指標。（ｌｃ）

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