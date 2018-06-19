《經濟通通訊社１９日專訊》中美貿易紛爭加劇，美國財政部最新數據顯示，中國在４月減
持了美國國債，持有量按月減少５８億美元，規模縮減至約１﹒１８萬億美元，但仍然是美國國
債最大的投資者。
不過，減持美債並非中國獨有的行動。日本在４月持有美國國債減少１２３億美元至
１﹒０３萬億美元，為２０１１年以來的最低，愛爾蘭減持１７５億美元至３００４億美元。減
幅方面以俄羅斯最狠，期內由９６１億美元減持至４８７億美元，減去接近一半，４月份美國宣
布對俄羅斯的新一輪制裁名單。（ｃｔ）
19/06/2018 12:24
【貿易開戰】中國於４月減持美債，規模縮至約１﹒１８萬億美元
《經濟通通訊社１９日專訊》中美貿易紛爭加劇，美國財政部最新數據顯示，中國在４月減
持了美國國債，持有量按月減少５８億美元，規模縮減至約１﹒１８萬億美元，但仍然是美國國
債最大的投資者。
不過，減持美債並非中國獨有的行動。日本在４月持有美國國債減少１２３億美元至
１﹒０３萬億美元，為２０１１年以來的最低，愛爾蘭減持１７５億美元至３００４億美元。減
幅方面以俄羅斯最狠，期內由９６１億美元減持至４８７億美元，減去接近一半，４月份美國宣
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