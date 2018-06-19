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即市新聞

19/06/2018 08:30

【擁抱新經濟】試點創新企業股票或ＣＤＲ上市交易辦法發布

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬深交易所分別發布《試點創新企業股票或存託憑證上市交易
實施辦法》，同時對《股票上市規則》、首次公開發行股票網上網下發行實施細則等作出相應的
修訂，將存託憑證（ＣＤＲ）納入相關業務範圍。
　　滬深交易所指出，創新公司上市條件等事項均按Ａ股執行，涉及三類主體，包括股票和
ＣＤＲ兩種產品；投資者參與創新企業股票或ＣＤＲ網上發行申購、交易，需簽署相關風險揭示
書、交易方式、申報類型、漲跌幅限制比例、成交價確定原則等方面與Ａ股交易機制相同；交易
所提前制定了監管預案，強化一線監管，防範非理性投機炒作，。

＊紅籌ＣＤＲ設置單獨上市條件＊

　　滬深交易所指，紅籌公司境內發行股票則執行現行境內股票上市條件，紅籌公司境內存託憑
證上市則設置了單獨上市條件。同時，針對具有投票權差異安排的紅籌公司，從特別投票權股東
資格、持股比例、永久或臨時恢復普通表決權情形等方面做出了特別要求。
　　實施辦法規定，紅籌公司申請境內首次公開發行存託憑證的，應當符合以下條件：一是公開
發行的存託憑證不少於１億份或者上市時公開發行的存託憑證市值不低於人民幣５０億元人民幣
；二是公司最近３年無重大違法行為、財務會計報告無虛假記載；三是交易所要求的其他條件。
　　境外已上市紅籌企業境內發行上市，是本次創新試點的重要內容。其境內上市後面臨的制度
差異，主要有如下兩個層次：一方面，這些企業總體上屬於大型紅籌企業，在境外成熟市場上市
，受到公開市場的監管和約束，具有較高的規範化運作水平。另一方面，境內外市場對上市企業
信息披露監管的標准、方式、尺度存在一定的差異，已上市企業境內市場如何進行信息披露，會
直接影響其如何同步調整在境外市場的信息披露行為。（ｃｔ）

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