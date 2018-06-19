【貿易開戰】貿易戰火重燃，美威脅再加徵關稅，新華社稱以戰止戰

《經濟通通訊社１９日專訊》中美貿易戰戰火重燃。在美國政府公布對華５００億美元商品

加徵額外關稅的清單６小時內，中國政府立即發布了同等規模、同等力度的反制措施，生效時間

和美方一致。

最新進展是，特朗普再指示美國貿易代表確定準備加徵１０％關稅的２０００億美元中國商

品，並且威脅稱，如果中國進行對等報復，美國將在此基礎上進一步對２０００億美元的中國商

品加徵關稅。



＊中方對下一步措施已經做好完全準備＊



官媒《新華社》發表評論文章指，對於美國的「變臉」，中國並非毫無思想準備。中方此前

表示，如果美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生

效。對於中方的嚴正態度，美方顯然沒有聽進去。中方被迫應戰，以期以戰止戰，採取堅決有力

措施維護自身正當利益。

美方表示如果中方採取報復性措施，美方還將追加關稅。對此，文章提到，面對美方的恫嚇

邏輯，中方不會退縮。據悉，中方對下一步措施已經做好完全準備。



＊分析：中國短期可能湊不出那麼多美國進口商品可以報復＊



此外，據《彭博商業周刊》報道，北京雖已做好應戰準備、後續將對１０００億美元美國商

品課稅，但數據顯示，中國其實不一定能跟得上這步調，短期可能湊不出那麼多的美國進口商品

可以報復，除非轉向限制團體旅遊、赴美留學或針對美國企業。

華泰宏觀分析認為，中美貿易摩擦升級將正向影響農業和進口替代行業，國內農產品和汽車

廠商或因此受益。

中國貿易清單主要打擊對象是美國農產品，實施關稅反制措施可能減少其進口量，國內的農

產品價格將會上行，對農業可能存在利好。

此外，汽車製造等進口替代行業亦存在利好。國內對於德系、日系、美系車的旺盛需求，在

一定程度上遏制了國產汽車行業的發展。如果對美國的汽車加徵關稅，將有利於提高國產汽車在

國內市場的競爭力。（ｃｔ）

