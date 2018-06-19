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即市新聞

19/06/2018 11:34

【失守三千】貿易戰升級逾百股跌停，滬指半日挫３％深成指瀉４％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國政府公布對華５００億美元商品加徵額外關稅的清單６小
時後，中國政府立即發布同等規模的反制措施，然而特朗普仍沒願收手，再指示美國貿易代表確
定準備加徵１０％關稅的２０００億美元中國商品。美國對華態度強硬，顯示此前兩國磋商毫無
效果，中美貿易戰升級。
　　滬深股市全面大跌，滬綜指開市即錄得逾１％跌幅，失守三千點，其後愈踩愈深，半日跌幅
擴大至２﹒９７％，報２９３２﹒０８點，盤中曾創２０１６年８月以來新低。而科技股更是貿
易戰重災區，拖累深成指大跌４﹒１９％，報９５２６﹒８８點，創去年１月以來新低。
　　人行為釋放流動性，今日雙管齊下放水，開展１０００億元（人民幣．下同）逆回購操作，
並進行一年期２０００億元ＭＬＦ，淨投放共２５００億元。Ａ股連續兩日大跌，成交持續高企
，半日兩市成交額達２３７２億元，較上個交易日（１５日）半日還要多出９﹒１％。
　　兩市一共有３１８０隻股份向下，佔總Ａ股數量超過九成，跌停的股份逾百隻。

＊高端製造業發展受阻，通信板塊成重災區＊

　　美國將針對「中國製造２０２５」的戰略產業加徵額外關稅，通信設備產業曾被寄望「彎道
超車」領先世界，結果今成重災區，中天科技（滬：６００５２２）、波導股份
（滬：６００１３０）、會暢通訊（深：３００５７８）、中威電子（深：３００２７０）、百
華悅邦（深：３００７３６）等股份跌停。貿易戰亦令多個科技概念板塊急跌，包括超導概念、
鈦金屬、５Ｇ概念、智能穿戴等。
　　貿易戰火升級令剛剛獲解除貿易禁令的中興通訊（深：００００６３）再現危機，Ｈ股
（００７６３）半日瀉２５％，股價返回單位數，而Ａ股亦錄得第四個一字跌停，股價剩餘
２０﹒５４元。　　
　　新上市獨角獸工業富聯（滬：６０１１３８）同受影響，今日錄得三連跌，挫７％，報
２０﹒９９元。
　　
＊農業股成逆市奇葩，小米ＣＤＲ剎車七股跌停＊

　　中國主要向美國農產品徵收關稅，農業股受利好，成今日Ａ股中的一枝獨秀。農發種業
（滬：６００３１３）漲停，豐樂種業（深：０００７１３）漲９﹒４３％，新五豐
（滬：６００９７５）升５﹒１２％，敦煌種業（滬：６００３５４）升４﹒０７％。
　　原定今日上會的小米中國存托憑證（ＣＤＲ）急剎車。小米今早公布，分步實施在香港和境
內的上市計劃，即先在香港上市之後，再擇機通過發行ＣＤＲ的方式在境內上市。消息一出，小
米概念今早全線瀉，奧士康（深：００２９１３）、京泉華（深：００２８８５）、宇環數控
（深：００２９０３）、普路通（深：００２７６９）、安潔科技（深：００２６３５）、銀禧
科技（深：３００２２１）及同益股份（深：３００５３８）七股跌停。（ｅｙ）

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