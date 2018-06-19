【失守三千】滬綜指午後跌幅擴至３﹒１％，創板指創三年半新低

《經濟通通訊社１９日專訊》中美貿易戰升級。滬深股市全面大跌，滬綜指中午後跌幅繼續

擴大，現挫３﹒１％，報２９２８﹒２８點，最低見２９２４點為２０１６年７月以來的最低。

滬深３００指數挫４﹒７２％，深成指瀉４﹒２６％。上海Ｂ股跌４﹒２１％，深圳Ｂ股挫

３﹒６９％。

創業板指午後曾跌破１５７１點，大跌４％，創２０１５年１月以來新低，現跌３﹒９８％

。（ｅｙ）

