《經濟通通訊社１９日專訊》受中美貿易戰升級等多項負面消息打擊，Ａ場跌勢不止，深成
指現急瀉４﹒０４％，報９５４１﹒３９點，滬綜指開盤即失守三千點大關，隨後愈跌愈急，暫
挫２﹒７２％，報２９３９﹒７４點，創業板亦挫近４％。滬深兩市哀鴻遍野，逾百股跌停。
中美貿易戰升級，美國總統特朗普再指示美國貿易代表確定準備加徵１０％關稅的
２０００億美元中國商品；另外美國參議院通過法案，將恢復禁止向中興通訊銷售美國配件的禁
令；以及小米推遲ＣＤＲ發行申請等連串負面消息，拖累Ａ場重挫。（ｂｉ）
19/06/2018 11:15
【失守三千】Ａ場跌勢不止逾百股跌停，深成指瀉４％，滬指挫３％
《經濟通通訊社１９日專訊》受中美貿易戰升級等多項負面消息打擊，Ａ場跌勢不止，深成
指現急瀉４﹒０４％，報９５４１﹒３９點，滬綜指開盤即失守三千點大關，隨後愈跌愈急，暫
挫２﹒７２％，報２９３９﹒７４點，創業板亦挫近４％。滬深兩市哀鴻遍野，逾百股跌停。
中美貿易戰升級，美國總統特朗普再指示美國貿易代表確定準備加徵１０％關稅的
２０００億美元中國商品；另外美國參議院通過法案，將恢復禁止向中興通訊銷售美國配件的禁
令；以及小米推遲ＣＤＲ發行申請等連串負面消息，拖累Ａ場重挫。（ｂｉ）
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